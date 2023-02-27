В Каланчаке оккупанты превратили больницу в военный госпиталь: сейчас там 150 раненых

Российские оккупационные войска продолжают нести огромные потери. Поэтому для оказания медицинской помощи своим военнослужащим активно используют местную инфраструктуру на временно захваченных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Так, в населенном пункте Каланчак Херсонской области на базе местной больницы враг обустроил военный госпиталь. Туда уже привезли около 150 раненых военнослужащих Вооруженных сил РФ. По имеющейся информации, медицинский персонал исключительно россияне.

Известно, что гражданам Украины, проживающим в Каланчаках, в медицинской помощи в указанном заведении отказывают.