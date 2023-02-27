ua ru
Пн, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Каланчаку окупанти перетворили лікарню на військовий госпіталь: зараз там 150 поранених

Новость на русском →
Україна , Понеділок 27 лютого 2023 19:31
У Каланчаку окупанти перетворили лікарню на військовий госпіталь: зараз там 150 поранених Фото: росіяни зробили із центральної лікарні військовий хаб для своїх поранених (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

Російські окупаційні війська продовжують зазначати величезних втрат. Тому, для надання медичної допомоги своїм військовослужбовцям, активно використовують місцеву інфраструктуру на тимчасово захоплених територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Так, в населеному пункті Каланчак Херсонської області на базі місцевої лікарні ворог облаштував військовий шпиталь. Туди вже привезли близько 150 поранених військовослужбовців Збройних сил РФ. За наявною інформацією, медичний персонал винятково росіяни.

Відомо, що громадянам України, які проживають у Каланчаках, у наданні медичної допомоги у зазначеному закладі відмовляють.

Нагадаємо, російські загарбники хочуть закрити лікарню в Олешках Херсонської області й вивезти обладнання.

Російські окупанти на захопленій частині Херсонської області вбивають медицину, перетворюючи лікарні на військові госпіталі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область лікарні медицинская помощь
NEWS
Ситуація складна: Маляр розповіла про обстановку на Донбасі та втрати ворога
Ситуація складна: Маляр розповіла про обстановку на Донбасі та втрати ворога
DAILY
Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"