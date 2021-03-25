Якою буде погода у квітні: прогноз Укргідрометцентру

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Дані багаторічних спостережень свідчать, середня місячна температура повітря у квітні становить 7-11 градусів тепла, в гірських районах 2-6 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 6-16 градусів морозу, в Карпатах та на північному сході до 17-22 градусів морозу, у Львівській області та крайньому півдні місцями 3-5 градусів морозу. Абсолютний максимум температури повітря - 26-33 градусів тепла, в горах 21-22 градусів тепла.

За інформацію Укргідрометцентру, середня місячна кількість опадів складає 22-62 мм, на Закарпатті та в Карпатах до 65-84 мм, на високогір‘ї 102-107 мм.