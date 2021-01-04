Яким буде 2021 рік: очікування бізнесу негативні

Фото: фабрика (Віталій Носач, РБК-Україна)

Криза продовжується вже понад рік, і очікування не покращуються

Бізнес і надалі продовжує песимістично оцінювати результати своєї економічної діяльності в умовах карантину. Очікування підприємств уже понад рік знаходяться нижче рівноважних значень і індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у грудні 2020 року становив 45,5.

Про це свідчать дані опитування Національного банку України (НБУ).

Як зазначили в НБУ, третій місяць поспіль підприємства всіх секторів економіки, що беруть участь у щомісячних опитуваннях, песимістично налаштовані щодо результатів своєї діяльності у найближчій перспективі, найсильніше - сектора будівництва, тренд ділових очікувань якого продовжують визначати сезонне скорочення економічної активності та звуження інвестиційного попиту.

Крім того, підприємства всіх секторів очікують зростання цін на власну продукцію/послуги на тлі зростання цін на сировину та цін постачальників.

"Респонденти і надалі налаштовані на зменшення кількості працівників на своїх підприємствах, найбільше - у сфері будівництва", - зазначили в НБУ.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 3 грудня до 23 грудня 2020 року. В опитуванні взяли участь 172 підприємства. Серед опитаних підприємств 32,6% - компанії промисловості, 34,3% - сфери послуг, 29,1% - торгівлі, 4,1% - будівництва. 34,9% респондентів - великі підприємства, 23,8% - середні, 41,3% - малі. 39.0% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 9,9% - здійснюють лише експортні операції, 18,0% - лише імпортні операції, 33,1% - не здійснюють зовнішні економічні операції.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у першому кварталі 2021 року складе близько 3%. Надалі ситуація покращиться.

Як повідомляло РБК-Україна, в жовтні НБУ зберіг прогноз по валовому внутрішньому продукту (ВВП) України. Прогноз падіння економіки у 2020 році збережено на рівні 6,0%.