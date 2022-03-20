"Як ви можете вести бізнес з РФ?": Кулеба опублікував знімок руїн театру в Маріуполі
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба опублікував супутниковий знімок зруйнованого театру в Маріуполі. Глава МЗС запитав у транснаціональних компаній, які продовжують вести бізнес з Росією: як вони після цього нелюдського злочину можуть вести бізнес з Москвою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Кулеби.
"Це руїни драматичного театру в Маріуполі, де сховалися сотні мирних жителів. Нелюдський військовий злочин Росії", - написав глава МЗС.
Кулеба запитав у транснаціональних компаній, які все ще працюють з Росією або в Росії: як ви можете продовжувати вести з ними бізнес?
"Як ви можете годувати, обслуговувати і платити тим, хто це зробив?",- підписав знімок Кулеба.
Нагадаємо, російські окупанти скинули на драматичний театр у Маріуполі бомбу 16 березня. У цей момент в бомбосховищі будівлі ховалися сотні людей.
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