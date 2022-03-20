ru ua
Вс, 20 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Как вы можете вести бизнес с РФ?": Кулеба опубликовал снимок руин театра в Мариуполе

Новина українською →
Киев, Воскресенье 20 марта 2022 00:06
"Как вы можете вести бизнес с РФ?": Кулеба опубликовал снимок руин театра в Мариуполе Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опубликовал спутниковый снимок разрушенного театра в Мариуполе. Глава МИД спросил у транснациональных компаний, которые продолжают вести бизнес с Россией: как они после этого бесчеловечного преступления могут вести бизнес с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

"Это руины Драматического театра в Мариуполе, где спрятались сотни мирных жителей. Бесчеловечное военное преступление России", - написал глава МИД.

Кулеба спросил у транснациональных компаний, которые все еще работают с Россией или в России: как вы можете продолжать вести с ними бизнес?

"Как вы можете кормить, обслуживать и платить тем, кто это сделал?", – подписал снимок Кулеба.

Напомним, российские оккупанты сбросили на Драматический театр в Мариуполе бомбу 16 марта. В этот момент в бомбоубежище здания укрывались сотни людей.

Война России против Украины идет 2-й день. Что происходит на фронтах и ситуация в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий Кулеба Война России против Украины Мариуполь
NEWS
Гуманитарные коридоры на 19 марта: где сегодня будет проводиться эвакуация
Гуманитарные коридоры на 19 марта: где сегодня будет проводиться эвакуация
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе