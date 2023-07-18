Каховскую ГЭС отстроят. Кабмин одобрил экспериментальный проект

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

"Сегодня правительство утверждает постановление об экспериментальном проекте по началу восстановления Каховской ГЭС, которую взорвали россияне. Проект рассчитан на два года. На первом этапе спроектируем все инженерные конструкции, подготовим необходимую базу для восстановления", - сказал Шмыгаль.

Второй этап начнется после деоккупации территорий, где расположена ГЭС. Он предполагает собственно строительные работы.

"Координировать проект Министерство экономики, а заказчиком работ будет государственное "Укргидроэнерго". Решение о подготовке к восстановлению принято после консультаций с экспертами и специалистами", - добавил премьер.

По словам Шмыгаля, восстановление Каховской гидроэлектростанции приумножит экономический потенциал Украины как в аграрной, так и в энергетической сферах.

Подрыв Каховской ГЭС

Напомним, российские оккупанты в ночь на 6 июня подорвали дамбу Каховской ГЭС. После этого часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.

Ранее эксперты отмечали, что после террористического акта врагов отстроить Каховскую ГЭС будет невозможно.

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