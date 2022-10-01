ВСУ на юге ударили по логистическим центрам и уничтожили "Солнцепек" оккупантов
Вооруженные силы Украины на юге уничтожили вражескую тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" и РСЗО "Град", а также поразили логистические центры россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
По предварительным данным, вражеских сил стало меньше на 10 человек, тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", реактивную систему залпового огня "Град", 2 самоходные крупнокалиберные гаубицы "Мста-С", 3 танка и 2 боевые машины пехоты.
Также уничтожены два беспилотника "Орлан-10" в небе Херсонщины и вечером над морем Одесской области.
Наши ракетно-артиллерийские подразделения отработали 330 огневых задач. Поразили полевые склады боеприпасов, скопления вражеских сил и средств, огневые позиции противника.
В Черном море вражеская корабельная группировка из 16 кораблей маневрирует в штормовых условиях вдоль крымского побережья, подальше от наших средств поражения, ближе к пунктам базирования. Угрозой остаются 3 надводных ракетоносителя, снаряженных 24 "Калибрами" и 3 больших десантных корабля.
Напомним, вечером силы противовоздушной обороны сбили над Херсонской областью российский вертолет Ка-52 - "Аллигатор".
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