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Каховський міст обвалився після ударів ЗСУ: супутниковий знімок

Ілюстративне фото: Каховський міст обрушився після ударів ЗСУ (wikimedia.org)
Автор: Іван Носальський

Каховський міст через Дніпро обрушився в результаті низки успішних ударів українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на супутниковий знімок мосту, який оприлюднив незалежний розслідувач Бенджамін Пітте в Twitter.

"Міст дамби Нової Каховки обрушився через численні українські удари. Залізничний міст не обвалився, але сильно пошкоджений", - написав Пітте.

Супутниковий знімок Каховського мосту через Дніпро (twitter.com/COUPSURE)

Нагадаємо, 24 серпня українська авіація завдала чергових ударів по Каховському мосту.

Також ми писали, що 21 серпня Збройні Сили України завдали удару по Каховському мосту.

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Збройні сили УкраїниХерсонская областьНовая Каховка