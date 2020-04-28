Каховку закрывают на карантин из-за вспышки COVID-19

Иллюстративное фото (facebook.com/khoda.gov.ua)

В городе выявили 22 случая заражения коронавирусом

В Херсонской области закрывают город Каховка на карантин из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Во вторник, 28 апреля, региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о закрытии города Каховка на карантин. В городе обнаружено 22 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19.

"Поэтому с 29 апреля на территории города будут проводиться временные ограничения и дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

Так, начиная с 08:00 29 апреля и до 06:00 4 мая город Каховка будет закрыто на въезд-выезд. При этом въезд разрешается только гражданам, зарегистрированным в городе Каховка и автотранспорта специальных рейсов, которые обеспечивают перевозки сотрудников объектов критической инфраструктуры.

"В городе будут установлены карантинные мобильные блокпосты на 3 км автодороги Т-2214 (район АЗС "КТК") и по ул. Мелитопольская 1а, а также ограничено движение и перекрытии дороги бетонными блоками", - говорится в сообщении.

Напомним, с 21 апреля Почаев закрыт на карантин из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Въезд в город и выезд из него были запрещены. Жителей города призывали соблюдать ограничительные меры и не выходить на улицу без надобности. Также на карантин закрыли Почаевскую лавру.

Кроме того, в Винницкой области после подтвержденного случая коронавируса закрыли два села - Высокая Плотина и Андрияшевка.