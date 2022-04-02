У Каховці окупанти викрали ексдепутата міської ради

Російські окупанти у тимчасово захопленій Каховці Херсонської області викрали активіста й учасника бойових дій на сході України Олега Кожем'якіна. Раніше чоловік був депутатом міської ради.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Херсонської облради Сергія Хланя.
"Сьогодні у Каховці викрали Олега Кожем‘якіна - ексдепутата Каховської міської ради, активіста й учасника АТО. Про це повідомила його дружина Ольга", - зазначив Хлань.
Нагадаємо, у Каховці окупанти створили незаконний "орган влади", а його "керівником" призначили колишнього депутата обласної ради.
За даним фактом було відкрито кримінальну справу.
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