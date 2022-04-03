У Каховці окупанти відкрили вогонь, щоб розігнати проукраїнський мітинг

У Каховці Херсонської області ізнову пройшов проукраїнський мітинг. Російські окупанти намагалися зупинити демонстрацію силою, відкривши вогонь по мирному населенню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

Зазначається, що 3 квітня жителі Каховки знову вийшли на мітинг проти російської окупації. Вони кричали російським солдатам, що ті поверталися додому. Своєю чергою військові відкрили вогонь по мирним демонстрантам.

За попередньою інформацією, є затримані та поранені.