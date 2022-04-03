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В Каховке оккупанты открыли огонь, чтобы разогнать проукраинский митинг

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Каховка, Воскресенье 03 апреля 2022 12:20
В Каховке оккупанты открыли огонь, чтобы разогнать проукраинский митинг Фото: в Каховке оккупанты обстреляли митинг (фото t.me/Pravda_Gerashchenko)
Автор: Наталья Юрченко

В Каховке Херсонской области снова прошел проукраинский митинг. Российские оккупанты пытались остановить демонстрацию силой, открыв огонь по мирному населению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Отмечается, что 3 апреля жители Каховки снова вышли на митинг против российской оккупации. Они кричали российским солдатам, что те возвращались домой. В свою очередь военные открыли огонь по мирным демонстрантам.

По предварительной информации, есть задержанные и раненые.

Напомним, что Каховка была захвачена российской армией в первые дни войны. Оккупанты создали в городе незаконный "орган самоуправления", который возглавил экс-депутат областного совета.

По данному факту было открыто уголовное производство по статье государственная измена.

Кроме того, оккупанты похитили местного активиста и ветерана АТО. Сейчас его судьба неизвестна.

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