В Каховке оккупанты открыли огонь, чтобы разогнать проукраинский митинг

В Каховке Херсонской области снова прошел проукраинский митинг. Российские оккупанты пытались остановить демонстрацию силой, открыв огонь по мирному населению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне .

Отмечается, что 3 апреля жители Каховки снова вышли на митинг против российской оккупации. Они кричали российским солдатам, что те возвращались домой. В свою очередь военные открыли огонь по мирным демонстрантам.

По предварительной информации, есть задержанные и раненые.