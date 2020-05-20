Кадровий голод: Зеленський заявив про відсутність кандидатів на три міністерські посади

Президент Володимир Зеленський заявив, що не може знайти кандидатів на пости міністрів культури, освіти та енергетики. Це глава держави назвав "кадровим голодом".

Про це він заявив на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

Президент заявив, що їм важко знайти кандидатів на ці посади.

"У нас кадровий голод в країні. Я не можу знайти зараз гарного міністра культури. Ми разом з прем'єром шукаємо, ми звернулись до нашої культурної спільноти. Нам дуже складно знайти міністра освіти. Нам дуже складно знайти міністра енергетики", - заявив він.

Нагадаємо, зараз на посаді міністра енергетики виконуюча обов'язки Ольга Буславець.

В березні президент Володимир Зеленський відкликав питання призначення Ольги Буславець на посаду міністра енергетики через те, що представники фракції монобільшості виступили проти її призначення.

Щодо роботи Міністерства культури, там теж зараз є виконуюча обов'язки міністра - Світлана Фоменко. Втім керівництво держави переглядає інших кандидатів на цю посаду.