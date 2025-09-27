Кадровый скандал в "Укрэнерго". Почему набсовет уволил топ-менеджмент компании

Набсовет "Укрэнерго" в пятницу, 26 сентября, во второй половине дня решил уволить четырех из пяти членов правления компании, включая председателя Виталия Зайченко.

Решение было принято в онлайн режиме. Зайченко был назначен на эту должность лишь 3 месяца назад. И.о главы компании Набсовет назначил оставшегося члена правления Алексея Брехта. Набсовет может принимать кадровые решения без согласования с акционером.

Неожиданное решение и реакция Минэнерго

Решение НС "Укрэнерго" было неожиданным для Министерства энергетики. Источники издания после появления информации о нем сообщили, что в Минэнерго "занимаются этим вопросом".

Министр Светлана Гринчук в срочном порядке созвала совещание с членами Набсовета компании. О его результатах информации пока нет.

Почему принято решение об увольнении правления

По информации источников издания, решение Набсовета было принято в ответ на результаты проверки "Укрэнерго" со стороны НКЦБРФ.

В начале сентябре проверка показала что два члена правления - Иван Юрик и Олег Павленко, в июле были назначены Набсоветом с рядом нарушений. На ликвидацию этих нарушений был дан месяц.

Таким образом Набсовет и начал исправлять ошибку - но решил уволить не только членов правления, но и главу компании, сказал РБК-Украина один из собеседников.

Позже в Набсовете подтвердили, что действовали в соответствии с заключением проверки. Но при этом обратили внимание на корпоративный конфликт, который возник еще в мае, когда Минэнерго в одностороннем порядке изменило в уставе компании правила назначения руководителей.

"В июне 2025 года вновь назначенный генеральный директор Виталий Зайченко обострил конфликт, предложив состав правления, вопреки указаниям Наблюдательного совета о назначении только внутренних кандидатов. Несмотря на то, что Наблюдательный совет утвердил состав внутренней команды, это решение было оспорено по процедурным основаниям. 16 сентября 2025 года НКЦБФР постановила, что назначения не были согласованы с комитетом, и поручила Наблюдательному совету устранить нарушение", - говорится в позиции НС, которая есть в распоряжении издания.

Комментарий Виталия Зайченко изданию получить не удалось.

В ближайшее время Набсовет планирует назначить членов правления и ввести в его состав бывшего члена Набсовета "Укрэнерго" Юрия Бойко, который был отозван из НС 18 сентября. Как говорится в позиции, решение хотят принять "как можно скорее"

Что же касается Зайченко, то Набсовет потерял к нему доверие.

"В данных обстоятельствах господин Зайченко утратил доверие Наблюдательного совета и не был оставлен. Руководство было поручено господину Брехту", - говорится в позиции НС "Укрэнерго".

Быстро назначить правление не получится

Источники издания сказали, что переназначить правление Набсовет планировал уже в субботу, 27 сентября. Однако вряд ли ему удастся это сделать.

В распоряжении РБК-Украина оказался приказ Минэнерго от 26 сентября. В нем говорится что отныне, "исходя из условий правового режима военного времени", все члены Набсовета "Укрэнерго" должны выполнять свои обязанности исключительно находясь по адресу компании в Киеве.

Приказ касается исключительно компании "Укрэнерго", поскольку именно Минэнерго является ее акционером. Для других компаний порядок работы Набсоветов определяют их акционеры.

Этот приказ никак не повлияет на решение Набсовета об увольнении правления компании, поскольку вышел, хотя и в тот же день, но по времени уже после его принятия.

Но в будущем он усложнит принятие решений о назначении новых членов правления.

В составе Набсовета "Укрэнерго" 4 из 6 членов иностранцы, поэтому его работа проходит имущественно онлайн. Учитывая приказ Минэнерго, сейчас для принятия любого решения весь состав наблюдательного органа должен собираться в Киеве, а оперативно сделать это будет практически невозможно.