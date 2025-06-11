Кабмин пересмотрит решение по уставам "Укрэнерго" и ОГТСУ, - источники

Правительство Украины намерено пересмотреть решение об изменении уставов "Укрэнерго" и "Оператора газотранспортной системы Украины", чтобы не создавать проблем с международными кредиторами.

Об этом РБК-Украина сообщили несколько информированных источников.

"Решение об изменении уставов будет отменено или как-то пересмотрено", - сказал один из собеседников. Кабмин на днях изменил уставы этих компаний, усилив влияние представителей государства в набсоветах на принятие решений о назначении руководства компаний. Решение было принято без согласования с кредиторами и может негативно повлиять на дальнейшее финансирование "Укрэнерго" и ОГТСУ.