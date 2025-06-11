Кабмин пересмотрит решение по уставам "Укрэнерго" и ОГТСУ, - источники
Правительство Украины намерено пересмотреть решение об изменении уставов "Укрэнерго" и "Оператора газотранспортной системы Украины", чтобы не создавать проблем с международными кредиторами.
Об этом РБК-Украина сообщили несколько информированных источников.
"Решение об изменении уставов будет отменено или как-то пересмотрено", - сказал один из собеседников.
Кабмин на днях изменил уставы этих компаний, усилив влияние представителей государства в набсоветах на принятие решений о назначении руководства компаний.
Решение было принято без согласования с кредиторами и может негативно повлиять на дальнейшее финансирование "Укрэнерго" и ОГТСУ.
Проблема с кредиторами
Как заявил член энергетического комитета Верховной Рады Максим Хлапук, такая ситуация грозит "Укрэнерго" не только потерей доступа к дальнейшему финансированию от ЕБРР в размере 141 млн евро, но и необходимости досрочной уплаты уже полученных средств в сумме 533 млн евро.
По его словам, все кредиты ЕБРР, а также кредиты других международных финансовых учреждений содержат условия, которые четко указывают, что устав компании не может быть изменен без предварительного одобрения банков, которые уже предоставили кредиты.
Кроме этого, по информации Хлапука, под угрозой оказалась реструктуризация долговых обязательств "Укрэнерго" перед владельцами "зеленых" облигаций устойчивого развития, под которую "Укрэнерго" планировала привлечь 430 млн долларов на международных рынках капитала под гарантию DFC.
В прошлом году Кабинет министров принял решение остановить выплаты по государственным гарантиям, обеспечивающим облигации "Укрэнерго". Это было сделано в рамках реструктуризации долга Украины.
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