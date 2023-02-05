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Кадровые вопросы и ситуация на фронте: детали заседания фракции "Слуга народа"

Фото: Верховная Рада Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Россияне не планируют снова захватывать Киев. Однако существует угроза наступления в другие северные области.

Эти темы обсуждали на фракции "Слуги народа", сообщает РБК-Украина со ссылкой на одного из нардепов.

"По словам руководства, угрозы Киеву пока нет, но есть дополнительные угрозы другим северным областям для отвлечения сил и средств с востока", - говорится в сообщении.

Поднимался вопрос о плане деятельности чиновников в 2023 году. Речь идет о законотворческих процессах, касающихся поддержки армии и военных.

Однако основным был кадровый вопрос. Обсуждались смены руководства министерства обороны, Минстратпрома, назначения главы СБУ, МВД.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Верховная Рада проголосует за отставку Министра обороны Алексея Резникова на следующем пленарном заседании в ближайшее время. На его место будет назначен начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Также сообщалось, что Резникова могут отправить в отставку в ближайшее время, а его место может занять руководитель ГУР Кирилл Буданов.

Недавно СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что Минобороны якобы закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам.

В связи с этим были уволены заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и директор департамента госзакупок Богдан Хмельницкий. Позже суд арестовал обоих эксчиновников.

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Верховная радаЗаседание фракцииСлуга народа