Кадыров предложил отправлять на войну против Украины нарушителей ПДД в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отправлять на войну против Украины жителей республики. Речь идет о тех, кто совершает административные правонарушения, в частности, нарушает ПДД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram " Медуза – LIVE " и пост Кадырова.

По словам лидера Чеченской республики, он поручил депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову "взять этот вопрос под контроль". Кадыров подчеркнул, что в Чечне "есть мизерная категория" людей, для которых "никакие законы не писаны". Речь идет о молодежи, которая, по его словам, "ведет праздный, аморальный образ жизни". В частности, такие люди позволяют себе припарковаться где угодно, сесть за руль будучи под влиянием запрещенных препаратов, нарушать правила дорожного движения (ПДД) и провоцировать конфликты.

"Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон - либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону "СВО" (на войну против Украины - ред.). Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество", - говорится в посте Кадырова.

Он добавил, что в регионе формируют новый полк. Поэтому, по его словам, отправка правонарушителей на фронт "будет уместной", а мест хватит всем.

"Вместо привлечения к административной ответственности будет целесообразнее отправлять правонарушителей на службу в ряды российских войск. С учетом того, что мы формируем новый полк численностью 2500 человек, это будет уместно. Места для всех найдутся", - заявил Кадыров.