ua en ru
Чт, 10 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кадыров предложил отправлять на войну против Украины нарушителей ПДД в Чечне

Четверг 10 октября 2024 04:59
UA EN RU
Кадыров предложил отправлять на войну против Украины нарушителей ПДД в Чечне Фото: лидер Чечни Рамзан Кадыров (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отправлять на войну против Украины жителей республики. Речь идет о тех, кто совершает административные правонарушения, в частности, нарушает ПДД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Медуза – LIVE" и пост Кадырова.

По словам лидера Чеченской республики, он поручил депутату Госдумы РФ Адаму Делимханову "взять этот вопрос под контроль". Кадыров подчеркнул, что в Чечне "есть мизерная категория" людей, для которых "никакие законы не писаны". Речь идет о молодежи, которая, по его словам, "ведет праздный, аморальный образ жизни". В частности, такие люди позволяют себе припарковаться где угодно, сесть за руль будучи под влиянием запрещенных препаратов, нарушать правила дорожного движения (ПДД) и провоцировать конфликты.

"Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон - либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону "СВО" (на войну против Украины - ред.). Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество", - говорится в посте Кадырова.

Он добавил, что в регионе формируют новый полк. Поэтому, по его словам, отправка правонарушителей на фронт "будет уместной", а мест хватит всем.

"Вместо привлечения к административной ответственности будет целесообразнее отправлять правонарушителей на службу в ряды российских войск. С учетом того, что мы формируем новый полк численностью 2500 человек, это будет уместно. Места для всех найдутся", - заявил Кадыров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Кадыров Война в Украине
NEWS
Бронирование от мобилизации могут приостановить: что известно
Бронирование от мобилизации могут приостановить: что известно
DAILY
Буданов, Умеров и Сырский? Почему заговорили об увольнениях в военной верхушке
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Буданов, Умеров и Сырский? Почему заговорили об увольнениях в военной верхушке