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Появилось фото со спутника после атаки дрона на университет спецназа Кадырова

Россия, Среда 30 октября 2024 10:55
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Появилось фото со спутника после атаки дрона на университет спецназа Кадырова Фото: появилось фото со спутника после атаки дрона на университет спецназа Кадырова (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Фото со спутника подтвердило атаку на университет спецназа главы Чечни Рамзана Кадырова 29 октября. На кадрах виден дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, издание опубликовало спутниковый снимок, на котором виден поднимающийся от крыши университета дым, он был сделан в 10:10 утра по местному времени.

Вечером 29 октября глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram, что якобы в результате удара погибли украинские пленные, якобы содержавшиеся в здании "Российского университета спецназа". На данный момент никаких подтверждений этим заявлениям нет.

Что известно об учебном заведении

"Российский университет спецназа" был основан в Гудермесе (Чечня) в 2013 году, с 2024 года носит имя главы Кремля Владимира Путина.

По утверждениям властей Чечни, с начала российского вторжения в Украину обучение там прошли тысячи людей, которые впоследствии отправлялись на войну в Украине.

Атака на университет спецназа Кадырова

Дрон атаковал университет спецназа РФ в Чечне 29 октября. Начался пожар. Как утверждали российские Telegram-каналы, после атаки, которая произошла в 6:30, вспыхнула крыша якобы пустого здания на территории университета.

Позже в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО отметили, что атака БПЛА на учебное заведение будет знаковым событием для главы Чечни Рамзана Кадырова.

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