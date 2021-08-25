Для Афганістану може наступити "пекло на землі", - ООН

Афганістану загрожує криза, жителі країни можуть зіткнутися з голодом. Якщо становище в країні погіршиться, для афганців настане "пекло на землі".

Про це заявив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

В Афганістані можуть зіткнутися з голодом 14 млн осіб.

"Якщо становище в країні погіршиться, для афганців настане "пекло на землі", - попередив Бізлі.

Криза в країні може виникнути через кілька років посухи, конфліктів і спаду в економіці, посиленого COVID-19.

За його словами, для запобігання гуманітарної катастрофи буде потрібно не менше 200 млн доларів до вересня. Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми також висловив сподівання, що США, Катар та інші арабські держави Перської затоки видадуть гроші.