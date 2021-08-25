У Кабулі вперше за десять днів відкрилися банки

Вперше після захоплення Кабула (Афганістан) талібами в місті запрацювали банки. Люди намагаються зняти готівку в банкоматах, а також штурмують банківські відділення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WP .

Повідомляється, що таліби наказали банкам відновити роботу на тлі зростання цін. Сьогодні жителі Кабула штурмують відділення банків і банкомати в спробах зняти готівку.

За даними WP, чиновників в міністерстві фінансів і центральному банку Афганістану змусили знову відкрити банки, оскільки режим талібів зіткнувся з нестачею готівкових коштів і гуманітарною кризою, що насувається.

"Настав час людям працювати на свою країну", - сказав журналістам у вівторок офіційний представник "Талібану" Забіхулла Муджахід.

Також повідомляється, що ціни на бензин, борошно і рис стрімко зростають. Тим часом у соціальних мережах публікують фото з чергами перед відділеннями банків у Кабулі.