ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Кабулі вперше за десять днів відкрилися банки

Новость на русском →
Кабул, Середа 25 серпня 2021 14:52
У Кабулі вперше за десять днів відкрилися банки Фото: таліби змусили місцеві банки відкритися (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Вперше після захоплення Кабула (Афганістан) талібами в місті запрацювали банки. Люди намагаються зняти готівку в банкоматах, а також штурмують банківські відділення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WP.

Повідомляється, що таліби наказали банкам відновити роботу на тлі зростання цін. Сьогодні жителі Кабула штурмують відділення банків і банкомати в спробах зняти готівку.

За даними WP, чиновників в міністерстві фінансів і центральному банку Афганістану змусили знову відкрити банки, оскільки режим талібів зіткнувся з нестачею готівкових коштів і гуманітарною кризою, що насувається.

"Настав час людям працювати на свою країну", - сказав журналістам у вівторок офіційний представник "Талібану" Забіхулла Муджахід.

Також повідомляється, що ціни на бензин, борошно і рис стрімко зростають. Тим часом у соціальних мережах публікують фото з чергами перед відділеннями банків у Кабулі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що талібам дісталося більше сотні російських вертольотів в Афганістані.

А в ООН заявили, що Афганістану загрожує криза, і жителі країни можуть зіткнутися з голодом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Талібан Афганистан Кабул
NEWS
Україна здобула перше "золото" на Параолімпіаді в Токіо
Україна здобула перше "золото" на Параолімпіаді в Токіо
DAILY
Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи запрацює "Північний потік-2": три варіанти розвитку подій