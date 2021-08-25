ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Кабуле впервые за десять дней открылись банки

Новина українською →
Кабул, Среда 25 августа 2021 14:52
В Кабуле впервые за десять дней открылись банки Фото: талибы заставили местные банки открыться (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Впервые после захвата Кабула (Афганистан) талибами в городе заработали банки. Люди пытаются снять наличные в банкоматах, а также штурмуют банковские отделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WP.

Сообщается, что талибы приказали банкам возобновить работу на фоне роста цен. Сегодня жители Кабула штурмуют отделения банков и банкоматы в попытках снять наличные.

По данным WP, чиновников в министерстве финансов и центральном банке Афганистана заставили снова открыть банки, поскольку режим талибов столкнулся с нехваткой наличных средств и надвигающимся гуманитарным кризисом.

"Пришло время людям работать на свою страну", - сказал журналистам во вторник официальный представитель "Талибана" Забихулла Муджахид.

Также сообщается, что цены на бензин, муку и рис стремительно растут. Тем временем в социальных сетях публикуют фото с очередями перед отделениями банков в Кабуле.

Напомним, ранее сообщалось, что талибам досталось более сотни российских вертолетов в Афганистане.

А в ООН заявили, что Афганистану грозит кризис, и жители страны могут столкнуться с голодом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Талибан Афганистан Кабул
NEWS
Украина завоевала первое "золото" на Паралимпиаде в Токио
Украина завоевала первое "золото" на Паралимпиаде в Токио
DAILY
Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Заработает ли "Северный поток-2": три варианта развития событий