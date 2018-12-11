Кабміну рекомендують вирішити питання компенсацій за послуги проводового радіомовлення

Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна, Віталій Носач)

Йдеться про компенсації ПАТ "Укртелеком" за витрати при наданні послуг проводового радіомовлення пільговикам

Комітет парламенту з питань інформатизації рекомендує Кабінету міністрів вирішити питання компенсації витрат публічного акціонерного товариства "Укртелеком" з надання послуг проводового радіомовлення пільговим категоріям населення. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, у ході засідання комітету наголошувалося, що сьогодні проводове мовлення - це єдина можливість системи сповіщення в Україні, однак держава не компенсує витрати на його утримання. А в "Укртелекомі" зазначили, що компанія не отримує кошти від держави за надання послуг проводового мовлення пільговим категоріям населення.

При цьому голова Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) Олександр Животовський зазначив, що радіомовлення не є сьогодні універсальною послугою, і тому у компанії "Укртелеком" немає зобов'язання надавати таку послугу, тому ніяких компенсацій за це не передбачено.

"За підсумками обговорення Комітет прийняв рішення взяти до відома інформацію ПАТ "Укртелеком" та НКРЗІ і рекомендував Кабінету міністрів вирішити питання компенсації витрат ПАТ "Укртелеком" з надання послуг проводового радіомовлення пільговим категоріям населення", - сказано у повідомленні.

Крім того, члени комітету під час засідання вирішили утворити Робочу групу з розробки законопроекту "Про інноваційні цифрові технології та послуги".

Нагадаємо, восени минулого року член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський заявив, що з 2015 року кількість редакцій проводового радіомовлення в Україні скоротилося з 234 до 195. Тоді він наголошував, що збереження редакцій проводового мовлення є одним із пріоритетів Нацради.

Як писало РБК-Україна раніше, у 2016 році голова Нацради Юрій Артеменко заявив, що запуск цифрового радіомовлення в Україні може в повній мірі відбутися не раніше 2025 року.