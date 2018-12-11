Кабмину рекомендуют решить вопрос компенсаций за услуги проводного радиовещания

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина, Виталий Носач)

Речь идет о компенсации ПАО "Укртелеком" за расходы при оказании услуг проводного радиовещания льготникам

Комитет парламента по вопросам информатизации рекомендует Кабинету министров решить вопрос компенсации расходов публичного акционерного общества "Укртелеком" по предоставлению услуг проводного радиовещания льготным категориям населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, в ходе заседания комитета отмечалось, что сегодня проводное вещание - это единственная возможность системы оповещения в Украине, однако государство не компенсирует расходы на его содержание. А в "Укртелекоме" отметили, что компания не получает средства от государства за предоставление услуг проводного вещания льготным категориям населения.

При этом глава Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) Александр Животовский отметил, что радиовещание не является сегодня универсальной услугой, и поэтому у компании "Укртелеком" нет обязательства предоставлять такую ​​услугу, поэтому никаких компенсаций за это не предусмотрено.

"По итогам обсуждения комитет принял решение принять к сведению информацию ПАО "Укртелеком" и НКРСИ и рекомендовал Кабинету министров решить вопрос компенсации расходов ПАО "Укртелеком" по предоставлению услуг проводного радиовещания льготным категориям населения", - сказано в сообщении.

Кроме того, члены комитета во время заседания решили создать рабочую группу по разработке законопроекта "Об инновационных цифровых технологиях и услугах".

Напомним, осенью прошлого года член Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил, что с 2015 года количество редакций проводного радиовещания в Украине сократилось с 234 до 195. Тогда он отмечал, что сохранение редакций проводного вещания является одним из приоритетов Нацрады.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2016 году глава Нацрады Юрий Артеменко заявил, что запуск цифрового радиовещания в Украине может в полной мере состояться не раньше 2025 года.