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У Кабміні назвали строк дії нової ціни на газ для населення

Новини » Енергетика    19.10.2018 - 18:15
Фото: Ігор Насалик (РБК-Україна)
Фото: Ігор Насалик (РБК-Україна)

Нова ціна на газ для населення 8,55 грн за куб. метр буде діяти без обмеження строку

Постанову Кабінету міністрів про підвищення ціни на газ для населення на 23,5% прийнято без визначеного строку дії. Про це в коментарі РБК-Україна сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

"По новій ціні - без строку", - сказав Насалик.

Нагадаємо, 19 жовтня Кабінет міністрів на своєму засіданні прийняв рішення підвищити ціни на газ для населення на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада складе 8,55 грн за куб. метр. До листопада діють спеціальні зобов'язання НАК "Нафтогаз України" щодо поточної ціни на газ.

Нагадаємо, з 1 квітня 2017 року ціна на природний газ для населення була встановлена в розмірі 6,9579 грн за куб. метр (з ПДВ).

Відзначимо, 18 вересня голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв повідомив про те, що між урядом України і Міжнародним валютним фондом досягнута принципова домовленість про підвищенні тарифів на газ для населення до рівня імпортних цін до 2020 року.

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