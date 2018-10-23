Питання про ще одне підвищення ціни на газ не стоїть, - Гройсман

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Прем’єр пообіцяв, що підвищення вартості газу для населення ще на 35% не буде

Ще одного підвищення ціни на газ для населення не планується. Про це заявив прем’єр-міністр Влодимир Гройсман в ефірі "Свободи слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

Зі слів прем’єра, питання про чергове підвищення ціни на газ для населення не стоїть, оскільки це "неприйнятно" для українців.

"Питання про те, щоб робити ще одне підвищення (ціни на газ, - ред.) на 35% не стоїть і не може стояти. Адже це неприйнятно для українських громадян. Я тут виступаю на боці людей", - сказав Гройсман.

Він також пояснив, що, оскільки Україна купує газ за кордоном, то український газ має коштувати стільки, за скільки його купили там, і що це є умова Міжнародного валютного фонду, яку країна підписала у 2008 році.

"Я наголошую на тому, що ми уникли (підвищення, - ред.) на 60%, згодились на 23,5%, але без іншого варіанту", - додав Гройсман.

Нагадаємо, з 1 листопада ціна газу для населення становитиме 8,55 грн за куб. метр, до листопада діють спеціальні зобов'язання НАК "Нафтогазу" щодо поточної ціни.

Гройсман заявив, що ухвалене підвищення ціни на газ значно менше за первинні вимоги і було необхідним для продовження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями задля забезпечення політики виплати боргів і зниження навантаження на бюджет.