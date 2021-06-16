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Кабміну запропонують передбачити кошти на захист дітей, які постраждали через агресію РФ

Автор: Юлія Струк

Кабінету міністрів запропонують передбачити кошти на соціальний захист дітей, які постраждали через агресію Росію проти України. Комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернеться до уряду з цією пропозицією.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Народний депутат Юрій Павленко запропонував звернутися до Кабінету міністрів, щоб уряд на наступний рік передбачив кошти в бюджеті для соціального захисту дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Члени комітету підтримали цю пропозицію", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, В Україні вперше відзначали День пам’яті дітей, які загинули внаслідок агресії РФ проти України. Він відзначатиметься щороку 4 червня.

Так, Рада схвалила відповідний проект постанови №5343 першого червня. Кабміну доручили у двотижневий термін з дня прийняття документу розробити та затвердити план заходів щодо вшанування на державному рівні пам’яті загиблих дітей.

Як писало РБК-Україна, на початку травня в Офісі генпрокурора повідомляли, що на Донбасі загинули 34 дитини. Ще близько 100 дітей отримали поранення, 18 з них - інвалідність.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі дівчина через мінне поле втекла з окупованих районів Донецької області.

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