В Кабмине рассказали интересную деталь по зарплатам менеджеров Фонда в рамках соглашения о недрах

"По этому вопросу (отбора команды управления Фондом, должно быть по 3 представителя от Украины и от США, - ред) финализируем переговоры. Американская сторона уже согласилась предоставить стартовый капитал (сумму пока не уточняют - ред.)", - рассказала Свириденко.

Как отметил Качка, работа этих менеджеров от каждой страны будет неоплачиваемая, это значит, что это будут люди, которые работают в правительстве на каких-то должностях.

"От США это будут представители DFC и Минфина - они из этих представителей будут выбирать. У нас будет аналогичная логика. На старте нам будет нужен, например, инвестиционный советник - на это скорее деньги базовые пойдут. Офиса никакого не будет", - пояснил он.

Качка добавил, что в комитетах (инвестиционный, административный, по поиску проектов), из которых будет состоять Фонд, будут работать те же 6 менеджеров.

"Формат такой же как в наблюдательных советах. Один человек будет входить в несколько комитетов", - отметил он.