В Кабміні розповіли цікаву деталь щодо зарплат менеджерів Фонду в рамках угоди про надра

"Щодо цього питання (відбору команди управління Фондом, має бути по 3 представника від України і від США, - ред) фіналізуємо перемовини. Американська сторона вже погодилася надати стартовий капітал (суму поки не уточнюють - ред.)", - розповіла Свириденко.

Як наголосив Качка, робота цих менеджерів від кожної країни буде неоплачувана, це значить, що це будуть люди, які працюють в уряді на якихось посадах.

"Від США це будуть представники DFC і Мінфіну - вони з цих представників будуть обирати. У нас буде аналогічна логіка. На старті нам буде потрібен, наприклад, інвестиційний радник - на це скоріше гроші базові підуть. Офісу ніякого не буде", - пояснив він.

Качка додав, що у комітетах (інвестиційний, адміністративний, з пошуку проектів), з яких буде складатись Фонд,будуть працювати ті самі 6 менеджерів.

"Формат такий же як в наглядових радах. Одна людина буде входити в декілька комітетів", - зазначив він.