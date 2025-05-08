В Кабміні розповіли цікаву деталь щодо зарплат менеджерів Фонду в рамках угоди про надра

При Інвестиційному фонді відновлення, створеному в рамках угоди про надра, буде працювати команда менеджерів по його управлінню. З'ясувалась цікава деталь щодо їх зарплати.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіли перший віце-прем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко та торговий представник України Тарас Качка.
"Щодо цього питання (відбору команди управління Фондом, має бути по 3 представника від України і від США, - ред) фіналізуємо перемовини. Американська сторона вже погодилася надати стартовий капітал (суму поки не уточнюють - ред.)", - розповіла Свириденко.
Як наголосив Качка, робота цих менеджерів від кожної країни буде неоплачувана, це значить, що це будуть люди, які працюють в уряді на якихось посадах.
"Від США це будуть представники DFC і Мінфіну - вони з цих представників будуть обирати. У нас буде аналогічна логіка. На старті нам буде потрібен, наприклад, інвестиційний радник - на це скоріше гроші базові підуть. Офісу ніякого не буде", - пояснив він.
Качка додав, що у комітетах (інвестиційний, адміністративний, з пошуку проектів), з яких буде складатись Фонд,будуть працювати ті самі 6 менеджерів.
"Формат такий же як в наглядових радах. Одна людина буде входити в декілька комітетів", - зазначив він.
Україна та США 30 квітня підписали угоду про економічне співробітництво ( т. зв. "угода про надра"), яке передбачає створення інвестиційного Фонду.
Для його запуску потрібно буде підписати ще два документи, проекти яких ще готуються. Зокрема, для функціонування Фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу.
Доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.
Фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти в сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду.
Як очікується, 8 травня текст угоди має ратифікувати Верховна Рада.
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