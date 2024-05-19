Украинцам напомнили о сроках действия электронных рецептов от врача

Электронные рецепты имеют разные сроки действия. Врачи объяснили в течение какого времени следует ими воспользоваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Не всегда получается быстро погасить полученный электронный рецепт на лекарственные средства или медицинские изделия, подлежащие реимбурсации.

Минздрав объяснил, сколько времени действует е-рецепт на "Доступные лекарства":

30 дней - на лекарства по программе реимбурсации от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного и несахарного диабета, болезней нижних дыхательных путей и т.п.;

30 дней - на лекарственные средства по программе реимбурсации для лечения лиц в посттрансплантационном периоде;

30 дней - на медицинские изделия по программе реимбурсации (тест-полоски для индивидуального глюкометра для определения уровня глюкозы в крови);

10 дней - на наркотические лекарственные средства.

"Срок действия электронного рецепта на рецептурные лекарства, которые пациент покупает за свой счет, составляет 90 дней", - отметили в Минздраве.

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