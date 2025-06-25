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В Кабмине рассказали, какие города в Украине получат евроколею

Фото: в Кабмине рассказали, какие города в Украине получат евроколею (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Константин Широкун

Уже в июле этого года заработает участок евроколеи от Чопа до Ужгорода. Также со временем железная дорога европейского стандарта появится во Львове, Луцке и Черновцах.

Об этом заявил заместитель министра финансов Украины Александр Кава, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укринформ".

По словам заместителя министра, запуск евроколеи Чоп-Ужгород позволит организовать прямые беспересадочные рейсы в Будапешт, Кошице, Вену, Братиславу.

Он также отметил, что параллельно продолжаются подготовительные процессы по строительству евроколеи в Черновцах и Львове. По планам, следующим городом, который получит железнодорожное сообщение по европейскому стандарту пути, станет Луцк.

"В принципе, это тот вариант, который ближайшие 4-5 лет может обеспечить качественное сообщение", - сказал он.

Что касается грузовых перевозок, то, по словам Кавы, транспортировка грузов широкой колеей в принципе является более эффективной, чем транспортировка по евроколее, поскольку разница между Украиной и Европой заключается не только в ширине колеи, но и в нагрузках на ось, габаритах вагонов, максимальном весе грузовых поездов.

 

Евроколея в Украине

Европейская колея - это железнодорожная колея шириной 1435 мм. Она условно считается мировым стандартом колеи на железнодорожном транспорте. Примерно 60% всех железных дорог мира используют стандартную колею.

В Украине и других странах, где стандартом является колея шире европейской - 1520 мм, стандартную колею 1435 мм принято называть "узкой".

В 2023 году "Укрзализныця" при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) начала прокладку евроколеи на участке от станции Мостиска, которая находится на границе с Польшей, до Львова. Соответствующий меморандум стороны подписали 24 ноября 2023 года.

Также ранее эксперт в колонке для РБК-Украина объяснил, когда в Украине появится евроколея и почему это важно.

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