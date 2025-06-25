У Кабміні розповіли, які міста в Україні отримають євроколію

За словами заступника міністра, запуск євроколії Чоп-Ужгород дозволить організувати прямі безпересадочні рейси до Будапешта, Кошиці, Відня, Братислави.

Він також зазначив, що паралельно тривають підготовчі процеси з будівництва євроколії у Чернівцях та Львові. За планами, наступним містом, яке отримає залізничне сполучення за європейським стандартом колії, стане Луцьк.

"В принципі, це той варіант, який найближчі 4-5 років може забезпечити якісне сполучення", - сказав він.

Щодо вантажних перевезень, то, за словами Кави, транспортування вантажів широкою колією в принципі є більш ефективним, ніж транспортування євроколією, оскільки різниця між Україною та Європою полягає не лише в ширині колії, а й у навантаженнях на вісь, габаритах вагонів, максимальній вазі вантажних поїздів.