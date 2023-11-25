"Укрзализныця" с помощью USAID построит евроколею от границы с Польшей до Львова

"Укрзализныця" при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) проложит евроколею на участке от станции Мостиска, которая находится на границе с Польшей, до Львова. Соответствующий меморандум стороны подписали 24 ноября 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Одна из важных задач для увеличения экспортной способности – модернизация и замена путей, в случае необходимости – постройка новых. Подписание Меморандума с USAID будет ощутимо влиять на восстановление украинской экономики и будет способствовать евроинтеграционным процессам в целом", - заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

По его словам, важно, что построенный путь будет использоваться не только для грузовых, но и для пассажирских перевозок в направлении стран Евросоюза.

На участке от Мостиской до Львова планируется построить евроколею шириной 1435 мм.

"На пути Украины в ЕС продолжаем реализацию инфраструктурных евроинтеграционных проектов. Вместе с развитием сухопутных переходов работаем над продолжением колеи 1435 мм вглубь страны. Один из самых перспективных участков – это участок Мостиска – Львов. Он может служить для развития грузовых и пассажирских перевозок в направлении стран ЕС", - отметил председатель правления УЗ Евгений Лященко.

Что известно о евроколеи

Европейская, или стандартная колея – это железнодорожная колея шириной 1435 мм. Она условно считается мировым стандартом колеи на железнодорожном транспорте. Примерно 60 % всех железных дорог мира используют стандартную колею.

В Украине и других странах, где стандартом является колея шире европейской — 1520 мм, стандартную колею 1435 мм принято называть "узкой". Но на самом деле узкой она не является, так как используется для магистральных железных дорог значительной протяженности и обращения подвижного состава с габаритами, массой и скоростями, сопоставимыми с остальными ширококолейными дорогами.