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В Кабмине прогнозируют резкий скачок цен из-за блокировки портов Одесщины

17:48 04.08.2026 Вт
2 мин
Для некоторых людей продукты могут стать недоступными
aimg Валерий Ульяненко
Фото: порт в Одесской области (Getty Images)

В результате блокировки российскими оккупантами портов Одесщины цены на продукты могут взлететь. Для некоторых людей они могут стать недоступными.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Поскольку Россия фактически снова заблокировала движение в портах, цены на продовольствие могут резко возрасти, что повлияет на потребителей во всем мире", - сказал он.

Высоцкий отметил, что продовольствие станет дороже, а для самых бедных людей оно может стать просто недоступным.

Остановка морских перевозок

Напомним, в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота отмечалось, что целенаправленные российские атаки по портам Большой Одессы фактически остановили морские перевозки. Под угрозой оказались более 60% украинского экспорта и ключевые цепи поставки импорта.

Особенно критически это сказалось на разгар жатвы, когда значительная часть нового урожая уже должна была быть законтрактована и отгружена.

Отметим, 25 июля Россия в очередной раз атаковала гражданское судоходство и портовую инфраструктуру Украины. В частности, под удар дважды попало судно в Одесской области.

Перед этим, 22 июля, один из крупнейших контейнерных перевозчиков мира Maersk объявил о временном прекращении сервиса через Черноморский рыбный порт. Причиной компания назвала текущую ситуацию в акватории Черного моря.

Ранее, 19 июля, российские войска нанесли удар по балкеру Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау. В результате атаки погибли девять иностранных моряков и украинский лоцман, а судно впоследствии затонуло.

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