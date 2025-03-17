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В Кабмине озвучили прогноз по возвращению украинцев после войны: это жизненно необходимо

Понедельник 17 марта 2025 18:08
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В Кабмине озвучили прогноз по возвращению украинцев после войны: это жизненно необходимо Фото: министр национального единства Украины Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Примерно 70% украинцев могут вернуться из-за границы после завершения войны при условии соответствующих изменений и развития Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом вице-премьер-министр - министр национального единства Украины Алексей Чернышов заявил в интервью BBC.

По его словам, речь идет о 30% граждан, которые готовы вернуться в Украину после наступления безопасных и стабильных условий. Еще 40% - будут принимать решение, учитывая успех Украины, ее экономическое восстановление, восстановление и развитие.

"Хочу подчеркнуть, что "возвращать украинцев" - термин не очень корректный. Это решение, которое украинцы примут самостоятельно. Наша задача - быть конкурентоспособными, потому что за те 40% мы будем конкурировать с другими странами", - отметил Чернышов.

Он отметил, что после завершения войны правительство будет активно работать над созданием открытой экономики, привлекать инвестиции, упрощать налоги и поддерживать бизнес. То есть - либерализовать рынок и гарантии безопасности, которые собственно и будут способствовать быстрому развитию страны.

"Именно это создаст рабочие места, а они - мотивацию украинцам возвращаться", - добавил министр.

Возвращение украинцев из-за границы

Напомним, согласно опросу в конце февраля прошлого года, доля беженцев, которые планируют вернуться в Украину, опустилась до самого низкого уровня со времени полномасштабного вторжения и составляет 43%. Только 20% украинцев полностью уверены, что вернутся.

В том же месяце министр национального единства Украины Алексей Чернышев заявлял, что около 30% беженцев могут вернуться в Украину после завершения полномасштабной войны.

В августе 2024 года президент Владимир Зеленский объявил о создании Министерства национального единства, которое должно объединить украинцев за рубежом и противостоять российской пропаганде.

Основная задача нового ведомства - поддержка украинских общин за рубежом и защита национальных интересов. Зеленский отметил, что для удовлетворения их образовательных и культурных потребностей нужна более активная роль государства, поскольку МИД самостоятельно этого не обеспечит.

В начале декабря стало известно, что Алексей Чернышов возглавит Министерство национального единства Украины.

В январе этого года Кабинет министров одобрил создание Агентства национального единства. Эта структура поможет реализовать инициативы по взаимодействию с украинским сообществом и общественными организациями за рубежом.

Также Кабмин выделил Министерству национального единства 150 млн гривен из государственного бюджета на содействие возвращению украинских беженцев из-за рубежа.

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