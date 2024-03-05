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В Кабмине прорабатывают новый подход к бронированию

Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Кабинет министров разрабатывает изменения подходов для бронирования работников. На это решение будет влиять не только средняя зарплата работников, но и уровень уплаты налогов компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Средняя зарплата, уровень уплаты налогов как человеком, так и компанией, влияние предприятия или отрасли на экономику - рамка будущей системы бронирования, над которой мы работаем", - отметил он.

По словам премьера, по состоянию на март бронь от мобилизации имеют около 700 тысяч человек, власти хотят сделать этот подход более справедливым. В частности, приоритет в бронировании сохранят критические для экономики предприятия, но дополнительные возможности получат предприятия, наполняющие государственный бюджет.

"Например, налоговая нагрузка предприятия выше среднего по отрасли. Такого официального показателя нет, но Налоговая его дает", - пояснил Шмигаль.

Он объяснил, что изменения в бронировании нужны, потому что государство возлагается исключительно на собственные поступления для удержания армии. Но уточнил: для содержания одного бойца должно работать не пятеро, а восемь человек.

"Восемь работающих людей должны обеспечивать одного человека, который защищает, рискует своей жизнью на фронте. Если соотношение меньше, тогда эффективность теряется. И мы не будем иметь возможности обеспечить наши силы безопасности и обороны", - добавил премьер.

Напомним, ранее Европейская бизнес ассоциация призвала власти создать действительно работающие, сбалансированные нормы мобилизации, не парализующие работу части страны и ее экономики.

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Мобилизация в Украине