У Кабміні опрацьовують новий підхід до бронювання

"Середня зарплата, рівень сплати податків як людиною, так і компанією, вплив підприємства чи галузі на економіку - рамка майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо", - зазначив він.

За словами прем’єра, станом на березень бронь від мобілізації мають близько 700 тисяч людей, влада хоче зробити цей підхід справедливішим. Зокрема, пріоритет у бронюванні збережуть критичні для економіки підприємства, але додаткові можливості отримають підприємства, які наповнюють державний бюджет.

"Наприклад, податкове навантаження підприємства вище середнього по галузі. Такого офіційного показника немає, але Податкова його надає", - пояснив Шмигаль.

Він пояснив, що зміни у бронюванні потрібні, тому що держава покладається виключно на власні надходження для утримання армії. Та уточнив: для утримання одного бійця має працювати не п’ятеро, а восьмеро людей.

"Восьмеро працюючих людей мають забезпечувати одну людину, яка захищає, ризикує своїм життям на фронті. Якщо співвідношення менше, тоді ефективність втрачається. І ми не будемо мати спроможності забезпечити наші сили безпеки й оборони", - додав прем’єр.

Нагадаємо, раніше Європейська бізнес асоціація закликала владу створити дійсно працюючі, збалансовані норми мобілізації, які не паралізують роботу частини країни, та її економіки.