В Кабмине напомнили украинцам, как бесплатно получить протез

В Украине часть граждан может получить протез бесплатно. Для этого необходимо выполнить ряд условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Кто может получить протез Согласно информации правительства, бесплатно получить протез в Украине могут: военнослужащие, правоохранители, ветераны;

пострадавшие от войны гражданские;

лица с инвалидностью;

дети с инвалидностью;

дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;

люди пожилого возраста;

пострадавшие из-за несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний;

люди с инвалидностью, которые являются иностранцами или лицами без гражданства, но постоянно проживают в Украине. Как получить протез В Кабмине отметили, что государственная программа гарантирует: изготовление протеза, техобслуживание и ремонт, замену протеза в течение жизни. Для этого необходимы такие документы: паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

справка об обстоятельствах травмы от командира воинской части (для военных);

заключение о необходимости обеспечения лиц с ограничениями функционирования вспомогательными средствами реабилитации;

удостоверение УБД для военных (при наличии). Затем, как добавляют в Кабмине, нужно выполнить такой перечень действий: получить вывод о необходимости обеспечения средством реабилитации (его выдают МСЭК, ВКК или ВВК). Там должны быть указаны четкие характеристики протеза;

собрать пакет документов и подать заявление в Фонд соцзащиты людей с инвалидностью (через ЦНАП, орган соцстрахования, непосредственно в больнице, онлайн в “Электронном кабинете лиц с инвалидностью”);

получить направление на получение протеза от Фонда соцзащиты в электронном кабинете;

выбрать протезное предприятие и обратиться туда с заявлением. Там должны подобрать протез;

после этого протез устанавливают и учат его использовать.