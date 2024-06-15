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В Кабмине напомнили украинцам, как бесплатно получить протез

Украина, Суббота 15 июня 2024 22:59
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В Кабмине напомнили украинцам, как бесплатно получить протез Фото: украинцы могут бесплатно получить протез (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине часть граждан может получить протез бесплатно. Для этого необходимо выполнить ряд условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины.

Кто может получить протез

Согласно информации правительства, бесплатно получить протез в Украине могут:

  • военнослужащие, правоохранители, ветераны;
  • пострадавшие от войны гражданские;
  • лица с инвалидностью;
  • дети с инвалидностью;
  • дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;
  • люди пожилого возраста;
  • пострадавшие из-за несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний;
  • люди с инвалидностью, которые являются иностранцами или лицами без гражданства, но постоянно проживают в Украине.

Как получить протез

В Кабмине отметили, что государственная программа гарантирует: изготовление протеза, техобслуживание и ремонт, замену протеза в течение жизни.

Для этого необходимы такие документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • справка об обстоятельствах травмы от командира воинской части (для военных);
  • заключение о необходимости обеспечения лиц с ограничениями функционирования вспомогательными средствами реабилитации;
  • удостоверение УБД для военных (при наличии).

Затем, как добавляют в Кабмине, нужно выполнить такой перечень действий:

  • получить вывод о необходимости обеспечения средством реабилитации (его выдают МСЭК, ВКК или ВВК). Там должны быть указаны четкие характеристики протеза;
  • собрать пакет документов и подать заявление в Фонд соцзащиты людей с инвалидностью (через ЦНАП, орган соцстрахования, непосредственно в больнице, онлайн в “Электронном кабинете лиц с инвалидностью”);
  • получить направление на получение протеза от Фонда соцзащиты в электронном кабинете;
  • выбрать протезное предприятие и обратиться туда с заявлением. Там должны подобрать протез;
  • после этого протез устанавливают и учат его использовать.

Напомним, ранее медики установили спортивный протез украинскому защитнику Геннадию Тамулевичу, который потерял ногу еще в 2022 году.

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