У Кабміні нагадали українцям, як безкоштовно отримати протез
Фото: українці можуть безкоштовно отримати протез (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні частина громадян може отримати протез безкоштовно. Для цього необхідно виконати низку умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.
Хто може отримати протез
За інформацією уряду, безкоштовно отримати протез в Україні можуть:
- військовослужбовці, правоохоронці, ветерани;
- постраждалі від війни цивільні;
- особи з інвалідністю;
- діти з інвалідністю;
- діти з порушенням опорно-рухового апарату;
- люди похилого віку;
- постраждалі через нещасні випадки на виробництві або професійні захворювання;
- люди з інвалідністю, які є іноземцями чи особами без громадянства, але постійно мешкають в Україні.
Як отримати протез
У Кабміні зазначили, що державна програма гарантує: виготовлення протезу, техобслуговування та ремонт, заміну протезу протягом життя.
Для цього потрібні такі документи:
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- довідка про обставини травми від командира військової частини (для військових);
- висновок про необхідність забезпечення осіб з обмеженнями функціонування допоміжними засобами реабілітації;
- посвідчення УБД для військових (за наявності).
Потім, як додають у Кабміні, потрібно виконати такий перелік дій:
- отримати висновок про необхідність забезпечення засобом реабілітації (його видають МСЕК, ЛКК чи ВЛК). Там мають бути вказані чіткі характеристики протеза;
- зібрати пакет документів та подати заяву до Фонду соцзахисту людей з інвалідністю (через ЦНАП, орган соцстрахування, безпосередньо у лікарні, онлайн в “Електронному кабінеті осіб з інвалідністю”);
- отримати направлення на отримання протезу від Фонду соцзахисту в електронному кабінеті;
- обрати протезне підприємство та звернутися туди із заявою. Там мають підібрати протез;
- після цього протез встановлюють та вчать його використовувати.
Нагадаємо, раніше медики встановили спортивний протез українському захиснику Геннадію Тамулевичу, який втратив ногу ще 2022 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.