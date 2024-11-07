В Кабмине за две недели подготовят шаги для цифровизации ВВК

Как отметили в ведомстве, под председательством заместителя руководителя ОП Ирины Верещук прошло совещание насчет реформирования медико-социальных экспертных комиссий.

На совещании обсудили законопроект Минздрава о реформировании системы назначения статуса инвалидности и ликвидации МСЭК. Такую инициативу вскоре рассмотрит Рада.

Представители Минздрава рассказали о внедрении оценки повседневного функционирования человека в целях назначения инвалидности. Также был предложен план цифровизации соответствующего процесса, который предусматривает три этапа. Первый должен начаться с 1 января.

Также участники совещания обсудили реформирование военно-врачебных комиссий при помощи уменьшения бюрократии и создания прозрачного процесса прохождения ВВК. Это позволит сократить очереди и разгрузить комиссии.

"В течение двух недель Минобороны, Минздрав и Минцифры разработают шаги по цифровизации ВВК", - подчеркнули в ОП.