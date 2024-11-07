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В Кабмине за две недели подготовят шаги для цифровизации ВВК

Иллюстративное фото: в Украине планируют цифровизацию ВЛК (GettyImages)
Автор: Иван Носальский

В Украине планируют провести цифровизацию военно-врачебных комиссий. Соответствующие шаги подготовят за две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Как отметили в ведомстве, под председательством заместителя руководителя ОП Ирины Верещук прошло совещание насчет реформирования медико-социальных экспертных комиссий. 

На совещании обсудили законопроект Минздрава о реформировании системы назначения статуса инвалидности и ликвидации МСЭК. Такую инициативу вскоре рассмотрит Рада. 

Представители Минздрава рассказали о внедрении оценки повседневного функционирования человека в целях назначения инвалидности. Также был предложен план цифровизации соответствующего процесса, который предусматривает три этапа. Первый должен начаться с 1 января. 

Также участники совещания обсудили реформирование военно-врачебных комиссий при помощи уменьшения бюрократии и создания прозрачного процесса прохождения ВВК. Это позволит сократить очереди и разгрузить комиссии. 

"В течение двух недель Минобороны, Минздрав и Минцифры разработают шаги по цифровизации ВВК", - подчеркнули в ОП. 

Цифровизация ВВК

Напомним, в конце октября замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отмечала, что Минобороны уже разработало модель для цифровой реформы ВВК.

Она отмечала, что такая реформа предоставит военнообязанным и военнослужащим возможность получить медицинское заключение "в любом удобном медучреждении".

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