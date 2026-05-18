В Кабмине допустили закрытие части программ поддержки украинцев

"Мы внутри бюджетов министерства смотрим, как оптимизировать то, что есть. Ситуация меняется и мы меняем свои политики, пересматриваем программы... Мы видим, что по каким-то программам не используем деньги, поэтому направим их на эту программу, чтобы бизнес мог пройти зиму", - сказал министр.



Он отметил что речь идет об очень большом пуле ресурсов, который уже забюджетован. "Теперь мы просто его организационно координируем, чтобы сфокусироваться на лучших программах", - добавил министр.



Какие-то программы, отметил Соболев, могут быть остановлены из-за сложного механизма доступа к ним, или из-за того что в них нет потребности.



При этом он не сообщил какие именно программы могут закрыть.



"Мы сейчас организационно оптимизируем бюджет и донорские средства (на программы поддержки - ред.), - отметил Соболев.