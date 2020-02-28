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В Україні розпочалися громадські обговорення змін до Конституції щодо децентралізації

Новини » Політика     28.02.2020 - 17:53
В Україні розпочалися громадські обговорення змін до Конституції щодо децентралізації
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Обговорення відбуватимуться з 28 лютого по 6 березня

У різних регіонах України з п'ятниці, 28 лютого, почалися громадські обговорення законопроекту про зміни до Конституції України щодо децентралізації. Про це прес-служба фракції "Слуга народу" написала у Facebook.

Обговорення відбуватимуться до 6 березня.

В Україні розпочалися громадські обговорення змін до Конституції щодо децентралізації

"Влада розпочинає обговорення закону про децентралізацію у регіонах. З 28 лютого по 6 березня у різних регіонах України відбудеться цикл громадських обговорень змін до Конституції щодо децентралізації", - інформують у СН.

Вказано, що обговорення відбудуться у восьми макрорегіонах України: Херсоні, Харкові, Вінниці, Львові, Києві, Дніпрі, Чернівцях та Краматорську. У них візьмуть участь місцеві громадські та профільні організації, представники самоврядування, народні депутати від мажоритарних округів та обласні медіа.

"Також на зустрічах будуть присутні учасники із сусідніх областей. У підсумку це дозволить залучити до обговорень всі області України", - вказано у повідомленні.

У СН додали, що спільні напрацювання обговорять у Києві після завершення регіонального туру. Наприкінці має бути сформований узгоджений з усіма сторонами текст змін до Конституції.

Нагадаємо, раніше у Раді анонсували презентацію плану публічних обговорень змін до Конституції України з приводу децентралізації влади.

Як писало РБК-Україна, перший замглави фракції СН у Раді Олександр Корнієнко заявив, що законопроект про децентралізацію влади буде напрацьований представниками фракцій ВР разом з Кабінетом міністрів та Офісом президента.

Додамо також, у Раді з'явився текст законопроекту Кабміну №2804 "Про засади адміністративно-територіального устрою України".

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