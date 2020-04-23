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У Кабміні запустили 5 додаткових транспортних сервісів

Новини » Суспільство     23.04.2020 - 16:19
У Кабміні запустили 5 додаткових транспортних сервісів
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)

Уряд розширив можливості електронних послуг

Уряд запустив 5 додаткових сервісів на транспортному порталі електронних послуг. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій Telegram.

зокрема, нові сервіси включають:

  • електронний кабінет моряка, в якому можна переглянути наявні документи, подати заяву на проходження Державної кваліфікаційної комісії. Працює в тестовому режимі, на наступному тижні додамо можливість оплати онлайн.
  • сервіс відкритих даних транспортної галузі, де містяться актуальні статистичні дані по реалізованих дозволів на міжнародні вантажні перевезення і їх залишки, а також аналітичні дані про евакуацію громадян;
  • сервіс електронного документообігу інфраструктурної галузі DocsET для підприємств;
  • електронний кабінет інспектора Укртрансбезопасности, який впроваджує функціонал для фіксації фактів порушення безпеки дорожнього руху і зупинок, а також складених актів і протоколів;
  • чат-бот E-transport для Telegram, який надає необхідну інформацію про масштабних ремонтних роботах Укравтодору з можливістю пошуку по геолокаціі, кодом дороги або області

Нагадаємо, в кінці 2019 року Кабінет міністрів України представив створений транспортний портал електронних послуг e-transport.gov.ua, який об'єднує всі електронні сервіси в транспортній галузі. Транспортний портал дозволяє замовляти державні адмінпослуги у сфері транспорту.

Також повідомлялося, що новий договір на надання послуг по організації перевезень вантажів на залізниці, який має намір затвердити "Укрзалізниця", відклали до липня.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїнисервисВладислав Криклій
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