В Кабмине запустили 5 дополнительных транспортных сервисов

Фото: Владислав Криклий (РБК-Украина)

Правительство расширило возможности электронных услуг

Правительство запустило 5 дополнительных сервисов на транспортном портале электронных услуг. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

В частности, новые сервисы включают:

электронный кабинет моряка, в котором можно просмотреть имеющиеся документы, подать заявление на прохождение Государственной квалификационной комиссии. Работает в тестовом режиме, на следующей неделе добавим возможность онлайн оплаты.

сервис открытых данных транспортной отрасли, где содержатся актуальные статистические данные по реализованным разрешениям на международные грузовые перевозки и их остатки, а также аналитические данные об эвакуации граждан;

сервис электронного документооборота инфраструктурной отрасли DocsET для предприятий;

электронный кабинет инспектора Укртрансбезопасности, который внедряет функционал для фиксации фактов нарушения безопасности дорожного движения и остановок, а также составленных актов и протоколов;

чат-бот E-transport для Telegram, который предоставляет необходимую информацию о масштабных ремонтных работах Укравтодора с возможностью поиска по геолокации, кодом дороги или области.

Напомним, в конце 2019 года Кабинет министров Украины представил созданный транспортный портал электронных услуг e-transport.gov.ua, который объединяет все электронные сервисы в транспортной отрасли. Транспортный портал позволяет заказывать государственные админуслуги в области транспорта.

Также сообщалось, что новый договор на предоставление услуг по организации перевозок грузов на железной дороге, который намеревается утвердить "Укрзализныця", отложили до июля.