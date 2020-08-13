У Кабміні повідомили про перші результати перевірок зберігання селітри

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль повідомив про перші результати перевірок зберігання селітри. Він зазначив, що остаточні будуть не раніше 15 вересня.

Про це глава уряду сказав журналістам у ході робочої поїздки до Харківської області.

"Така перевірка ініційована, проводиться. Результати кінцеві будуть 15 вересня, тому що це такий важливий трудоємний процес. Перші результати показують, що стандарти зберігання селітри в Україні - це зберігання в бігах, це спеціальні ємності. Вона зберігається не насипом, як це було в Бейруті", - сказав прем'єр-міністр.

Він пояснив, що є певні терміни, коли селітра злежується.

"Що і було порушено в Ліванській республіці. У нас ці терміни дотримуються. У нас такі перевірки здійснюються на регулярній основі", - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, 6 серпня глава КМУ ініціював позапланові перевірки умов зберігання аміачної селітри суб'єктами господарювання в Україні на фоні вибуху в Бейруті.

Як писало РБК-Україна, 4 серпня в порту Бейрута відбулися два потужні вибухи; у результаті загинули 220 людей, тисячі отримали поранення.

За даними неофіційного розслідування, вибух у Бейруті стався в результаті недбалого зберігання на території порту понад 2000 тонн нітрату амонію.