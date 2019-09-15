Наступний держбюджет буде базуватися на новому документі, - Гончарук

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Наступний бюджет буде передбачати планування на три роки

Наступний державний бюджет буде базуватися на новому документі. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук на прес-конференції, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, наступний бюджет буде передбачати планування на три роки.

"Наступний бюджет, коли ми будемо подавати бюджет вже до 2021 року, він вже буде базуватися на новому документі, який буде називатися бюджет-декларація і буде передбачати планування на три роки", - сказав він.

Гончарук заявив, що в цьому році Кабмін останній раз буде планувати на рік вперед.

"Тому в цьому році ми останній раз плануємо на рік вперед. В наступному році це планування має бути спочатку середньострокове: ми маємо подивитися на три роки вперед, а після цього будемо говорити, як в межах цих трьохрічних планів ми бачимо проходження наступного року", - сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив Камбіну внести проект державного бюджету на 2020 рік до 15 вересня. Президент призначив відповідальними за подання держбюджету прем'єр-міністра Олексія Гончарука і міністра фінансів Оксану Маркарову. Зазначимо, що сьогодні проект держбюджету-2020 внесли в Раду.