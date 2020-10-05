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У Кабміні погодили текст угоди про повітряне сполучення з ПАР

Автор: Юлія Струк

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що остаточний текст угоди з Південно-Африканською республікою про повітряне сполучення вже погоджено. Державна авіаційна служба працює над його перекладом.

Про це повідомляє урядовий портал.

Вказано, що Криклій провів робочу зустріч з послом ПАР в Україні Андре Гроеневальдом. Сторони обговорили перспективи можливого подальшого співробітництва між обома країнами за різними напрямами, зокрема, у галузі авіації та морського транспорту.

"Міністр наголосив на важливості продовження спільної роботи обох країн над проектом міжурядової угоди про повітряне сполучення. Остаточний текст цього документу вже погоджено, і наразі Державна авіаційна служба України здійснює його переклад для подальшого внутрішньодержавного опрацювання", - зазначили у Кабміні.

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Сторони також обговорили можливі спільні кроки у розвитку сфери морського співробітництва.

"Україною та ПАР наразі опрацьовуються 2 проекти угод: міжурядова угода між Україною та ПАР про морське торговельне судноплавство, а також Меморандум про визнання дипломів/свідоцтв фахівців-моряків", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в кінці вересня Україна і Словаччина підписали міжурядову угоду для відновлення повноцінної роботи аеропорту Ужгорода.

Як писало РБК-Україна, угода передбачає можливість використання частини повітряного простору Словаччини для зльоту і посадки літаків в Ужгороді.

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