В Кабмине согласовали текст соглашения о воздушном сообщении с ЮАР

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что окончательный текст соглашения с Южно-Африканской республикой о воздушном сообщении уже согласован. Государственная авиационная служба работает над его переводом.

Об этом сообщает правительственный портал.

Указано, что Криклий провел рабочую встречу с послом ЮАР в Украине Андре Гроеневальдом. Стороны обсудили перспективы возможного дальнейшего сотрудничества между обеими странами по различным направлениям, в частности, в области авиации и морского транспорта.

"Министр подчеркнул важность продолжения совместной работы обеих стран над проектом межправительственного соглашения о воздушном сообщении. Окончательный текст этого документа уже согласован, и сейчас Государственная авиационная служба Украины осуществляет его перевод для дальнейшей внутригосударственной обработки", - отметили в Кабмине.

Стороны также обсудили возможные совместные шаги в развитии сферы морского сотрудничества.

"Украина и ЮАР сейчас обрабатывают 2 проекта соглашений: межправительственное соглашение между Украиной и ЮАР о морском торговом судоходстве, а также Меморандум о признании дипломов/свидетельств специалистов-моряков", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце сентября Украина и Словакия подписали межправительственное соглашение для возобновления полноценной работы аэропорта Ужгорода.

Как писало РБК-Украина, соглашение предусматривает возможность использования части воздушного пространства Словакии для взлета и посадки самолетов в Ужгороде.