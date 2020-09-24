ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна та Словаччина підписали угоду для роботи аеропорту Ужгорода

Братислава, Четвер 24 вересня 2020 11:45
Україна та Словаччина підписали угоду для роботи аеропорту Ужгорода
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна і Словаччина підписали міжурядову угоду для відновлення повноцінної роботи аеропорту Ужгорода. В рамках цієї угоди Словаччина відкриє свій повітряний простір для літаків, які будуть літати з Ужгорода.

Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, сьогодні угода була підписана ним і міністром транспорту та будівництва Словаччини Андреєм Долежалом.

"Нарешті після стількох місяців простою ми з'єднаємо Закарпаття авіаційним сполученням з іншими регіонами та із за кордоном", - зазначив Криклій.

Нагадаємо, угода передбачає можливість використання частини повітряного простору Словаччини для зльоту і посадки літаків в Ужгороді. При цьому авіакомпанії можуть використовувати його лише на запит та з дозволу словацької сторони. Крім того, до виконання рейсу необхідно надавати план польоту.

У 2017 році ЄС заборонив польоти до аеропорта "Ужгород" після того, як закінчився термін дії сертифікату, який дозволяв здійснювати маневри із заходом до повітряного простору країни-учасниці ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика УжгородСловаччинааэропорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся