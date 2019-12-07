У Кабміні пояснили плани по приватизації на наступний рік

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

План приватизації ґрунтується на оцінках Фонду держмайна

Кабінет міністрів України планує до 2020 року провести приватизацію "Центренерго", а також інших підприємств на суму в 12 млрд гривень. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

За його словами, планується мала і велика приватизація, кожна з яких принесе до держбюджету 6 млрд гривень. Серед підприємств, які планують продати, точно буде "Центренерго".

Гончарук зазначив, що цифри в 12 млрд ґрунтуються на оцінці Фонду державного майна. При цьому про конкретних стадіях приватизації не повідомив.

"Можу лише сказати, що завдання - максимально прискорити процеси підготовки до приватизації без втрати якості. Що буде продано першим, що другим, що третім, мені сказати важко. Але 6 млрд гривень - не космічна цифра", - сказав прем'єр.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів приватизував 3 великих державних об'єкта загальною вартістю 108,5 млн гривень. Наприкінці листопада уряд передав у приватну власність оптовий ринок у Броварах, "Центр сертифікації будівельних матеріалів, виробів і конструкцій" та повний пакет акцій АТ "Україна Туристична".

Також повідомлялося, що уряд провалила план по приватизації держмайна, який був зменшений з 17,1 млрд грн до 0,7 млрд грн.